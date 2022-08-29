Англія

Голкіпер приєднається до "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "червоні дияволи" домовилися з Ньюкаслом про перехід Мартіна Дубравки.

Стверджується, що словацький футболіст проведе наступний сезон у Манчестер Юнайтед на правах оренди. У "червоних дияволів" буде право викупу за 5 мільйонів євро.

Зазначимо, що минулого сезону Мартін Дубравка відіграв 27 матчів на клубному рівні, у яких пропустив 36 м'ячів.