Керівництво Борнмута вирішило відправити у відставку Скотта Паркера.
Скотт Паркер, Getty Images
30 серпня 2022, 12:59
Вперше за вісімнадцять років в АПЛ вирішили звільнити тренера у серпні, повідомляє Opta Sports.
За інформацією порталу, це лише шостий випадок звільнення головного тренера з команди Прем'єр-ліги в серпні.
Востаннє таке сталося у сезоні-2004/05. Тоді Боббі Робсона було звільнено з Ньюкасла, а Пол Старрок – із Саутгемптона.
До цього відставки у серпні були у Руда Гулліта, Кенні Далгліша (обидва – Ньюкасл) та Пітера Ріда (Манчестер Сіті).
Нагадаємо, що сьогодні Борнмут звільнив Скотта Паркера після поразки від Ліверпуля (0:9).