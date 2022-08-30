Англія

Керівництво Борнмута вирішило відправити у відставку Скотта Паркера.

Вперше за вісімнадцять років в АПЛ вирішили звільнити тренера у серпні, повідомляє Opta Sports.

За інформацією порталу, це лише шостий випадок звільнення головного тренера з команди Прем'єр-ліги в серпні.

Востаннє таке сталося у сезоні-2004/05. Тоді Боббі Робсона було звільнено з Ньюкасла, а Пол Старрок – із Саутгемптона.

До цього відставки у серпні були у Руда Гулліта, Кенні Далгліша (обидва – Ньюкасл) та Пітера Ріда (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, що сьогодні Борнмут звільнив Скотта Паркера після поразки від Ліверпуля (0:9).