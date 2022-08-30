Англія

Керівництво "черріс" не зуміло пробачити наставнику поразку з великим рахунком.

Борнмут звільнив головного тренера після поразки від Ліверпуля, повідомив офіційний сайт новачка АПЛ.

У суботу, 27 серпня, команда Скотта Паркера програла на Енфілді 0:9 у матчі четвертого туру англійської Прем'єр-ліги.

Паркер очолив Борнмут минулого літа. У першому ж сезоні він повернув команду в АПЛ із Чемпіоншипу.

Борнмут цього сезону стартував з перемоги над Астон Віллою (2:0), проте після цього зазнав у чемпіонаті Англії три поразки поспіль.