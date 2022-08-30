Англія

57-річний фахівець вважає, що Манчестер Юнайтед переплатив.

Марко ван Бастен вважає, що півзахисник Антоні не коштує 100 мільйонів євро, за які за нього сплатить Манчестер Юнайтед.

"Чи коштує Антоні 100 мільйонів євро? Навіть близько немає. Поки що він не показав нічого особливого.

Безперечно, він провів кілька хороших ігор. Але в останні два роки він був не таким ефективним.

Дуже часто він втрачає м'яч, помиляється. Вінгер може втрачати м'яч, але всьому є межа. Варто звернути увагу на те, як часто він втрачає м'яч", — наводить слова ван Бастена AS.

За 2 матчі у нинішньому розіграші чемпіонату Нідерландів у Антоні 1 гол та 2 результативні паси.