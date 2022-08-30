Німецький фахівець підтримав англійського тренера.
СКОТТ ПАРКЕР, GETTY IMAGES
30 серпня 2022, 16:33
Юрген Клопп прокоментував звільнення Скотта Паркера з Борнмут після поразки 0:9 від Ліверпуля.
"Коли я дізнався новину, я насамперед упіймав себе на думці, наскільки важливо в таких ситуаціях мати в клубах правильних власників.
До АПЛ прийшли три команди. Багато витрачає Ноттінгем Форест, Фулгем теж, але чогось подібного до Борнмута я не пригадаю, а тренерам завжди непросто в таких ситуаціях.
Мені шкода Скотта", — наводить слова Клоппа Liverpool Echo.
Борнмут цього сезону стартував з перемоги над Астон Віллою (2:0), проте після цього зазнав у чемпіонаті Англії три поразки поспіль.