Англія

Німецький фахівець підтримав англійського тренера.

Юрген Клопп прокоментував звільнення Скотта Паркера з Борнмут після поразки 0:9 від Ліверпуля.

"Коли я дізнався новину, я насамперед упіймав себе на думці, наскільки важливо в таких ситуаціях мати в клубах правильних власників.

До АПЛ прийшли три команди. Багато витрачає Ноттінгем Форест, Фулгем теж, але чогось подібного до Борнмута я не пригадаю, а тренерам завжди непросто в таких ситуаціях.

Мені шкода Скотта", — наводить слова Клоппа Liverpool Echo.

Борнмут цього сезону стартував з перемоги над Астон Віллою (2:0), проте після цього зазнав у чемпіонаті Англії три поразки поспіль.