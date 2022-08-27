У рамках четвертого туру АПЛ Ліверпуль на своєму полі приймав Борнмут.
ЛІВЕРПУЛЬ - БОРНМУТ, GETTY IMAGES
27 серпня 2022, 19:59
Підопічні Юргена Клоппа влаштували принизливий розгром своєму опонентові у четвертому турі.
Для АПЛ такі матчі велика рідкість. Цілком можливо, якщо вже не завтра, найближчим часом Скотт Паркер стане першим кандидатом на звільнення у цьому сезоні.
Огляд матчу:
Ліверпуль - Борнмут 9:0
Голи: Діас, 3, 85, Елліотт, 6, Александер-Арнолд, 28, Фірміно, 31, 62, ван Дейк, 45, Міфем, 46 (автогол), Карвалью, 80.
Ліверпуль: Аліссон, Александер-Арнолд (Кларк, 83), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цімікас, 69), Хендерсон (Байчетич, 70), Фабіньо, Еліотт (Карвалью, 46), Фірміно (Мілнер, 69) Діас.
Борнмут: Треверс, Сміт (Соланке, 46), Сенесі, Міфем (Біван, 82), Земура, Лерма, Крісті (Біллінг, 46), Кук (Пірсон, 77; Маркондес, 82), Таверньє, Мур, Ентоні.
Попередження: Сміт (35).