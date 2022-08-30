Михайло Мудрик може поповнити склад Арсеналу до закриття трансферного вікна, повідомляє журналіст Руді Галетті.

За його інформацією, "каноніри" ведуть переговори із Шахтарем. Є оптимізм щодо можливої угоди.

Цілком можливо, що сторонам вдасться домовитися про суму 25 мільйонів євро плюс бонуси. Сторони поступово просуваються у питанні трансферу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив 30 мільйонну пропозицію Евертона щодо Мудрика. 