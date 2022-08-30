Існує оптимізм, що 21-річний футболіст продовжить кар'єру в АПЛ.
МИХАЙЛО МУДРИК, ФК ШАХТАР
30 серпня 2022, 17:01
Михайло Мудрик може поповнити склад Арсеналу до закриття трансферного вікна, повідомляє журналіст Руді Галетті.
За його інформацією, "каноніри" ведуть переговори із Шахтарем. Є оптимізм щодо можливої угоди.
Цілком можливо, що сторонам вдасться домовитися про суму 25 мільйонів євро плюс бонуси. Сторони поступово просуваються у питанні трансферу.
Раніше повідомлялося, що Шахтар відхилив 30 мільйонну пропозицію Евертона щодо Мудрика.