Україна

"Гірники" не хочуть розлучатися зі своїм лідером.

Відомий інсайдер Фабриціо Романо повідомляє, що минулого тижня Шахтар відхилив пропозицію щодо Михайла Мудрика.

Джерело запевняє, що ліверпульський клуб виступив з усною пропозицією та озвучив суму трансферу – 30 мільйонів євро.

Також у послугах 21-річного українця зацікавлений лондонський Арсенал, де виступає ще один українець Олександр Зінченко.

Арсенал працює над посиленням атаки для нинішнього сезону і Мудрик один із кандидатів. Офіційної пропозиції на адресу "гірників" поки що не було.