Німеччина

Німецький клуб хотів би отримати німецького нападаючого без продажу хорватського захисника.

Головний тренер Челсі Томас Тухель, як і раніше, хоче придбати Йошку Гвардіола, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, відбулися чергові переговори. Лейпциг заявив, що не хоче відпускати 20-річного захисника, навіть як угоду з обміну на Тімо Вернера.

На даний момент відхід Гвардіола практично неможливий. Лейпциг хоче зберегти хорвата і придбати Вернера.

Вернер у минулому сезоні забив 11 голів та віддав шість гольових передач у 37 матчах. Гвардіол зіграв 45 матчів, забивши два голи та віддав три гольові передачі.