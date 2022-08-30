Англія

Захисник завершує перехід до лондонської команди.

Челсі активно працює на трансферному ринку у поточне літнє вікно з метою посилення оборонної лінії.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб домовився про перехід Веслі Фофана.

Стверджується, що французький футболіст уже підписав контракт із Челсі та пройшов медичне обстеження. Про перехід оголосять завтра.

У минулому сезоні Фофана через травму гомілки зіграв усього 12 матчів.

Нагадаємо, що Челсі заплатить 90 мільйонів євро за захисника Йошку Гвардіола і залишить його у РБ Лейпциг.