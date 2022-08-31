Англія

Нападник близький до переїзду в АПЛ.

Останні дні літньої трансферної кампанії можуть подарувати нам несподівану звістку про перехід нападника донецького Шахтаря Михайла Мудрика до лондонського Арсеналу.

Інформація щодо цього з’явилась напередодні, а вже сьогодні італійський журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що 21-річний виконавець узгодив умови можливого майбутнього контракту з англійським клубом.

Однак досі залишається відкритим питання стосовно того, чи погодиться Шахтар на продаж власного футболіста, тоді як Арсенал зі свого боку пропонує 30 млн євро.

Потенційна угода з "канонірами" в українця буде розрахована до 2027 року.

За минулий сезон Михайло відіграв 19 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.