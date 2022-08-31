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Саутгемптон — Челсі, getty images
31 серпня 2022, 12:22
Челсі в рамках поєдинку п'ятого туру елітного дивізіону чемпіонату Англії вирушив у гості до Саутгемптона та зазнав поразки.
Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок в середині першої половини гри, але втратила перевагу, пропустивши двічі.
Огляд матчу:
Саутгемптон — Челсі 2:1
Голи: Лавія, 28, Армстронг, 45+1 — Стерлінг, 23
Саутгемптон: Базуну — Уокер-Пітерс, Салісу, Белла-Кочап, Перро (Дженепо, 73) — Ельюнуссі, Ворд-Проуз, Діалло, Лавіа (Арібо, 60) — Армстронг (Войнович, 86), Адамс.
Челсі: Менді — Аспілікета (Броя, 66), Тіаго Сілва, Кулібалі — Кукурелья, Жоржіньо (Чілвелл, 67), Лофтус-Чік (Ковачич, 46), Маунт — Зієш, Гаверц (Пулішич, 66), Стерлінг.