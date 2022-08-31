Англія

Форвард Аталанти може посилити "лисиць".

Лестер досить слабко проводить поточне літнє трансферне вікно, тому хоче компенсувати це переходом Бога.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабриціо Романо, "лисиці" ведуть переговори з Аталантою щодо форварда.

Проте стверджується, що укладання угоди може відбутися лише після того, як Лестер підпише заміну Веслі Фофана.

Зазначимо, що минулого сезону Бога відіграв 34 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та чотирма результативними передачами.

Нагадаємо, що Аталанта внесла Руслана Маліновського та Жеремі Бога до списку "недоторканих" у команді.