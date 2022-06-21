Италия

Український півзахисник продовжить кар'єру на півночі Італії.

За повідомленнями італійського сайту Calcioatalanta, лише двоє футболістів атакувальної лінії Аталанти можуть бути упевнені, що залишаться у клубі — українець Руслан Маліновський на івуарієць Жеремі Бога.

Як пише спеціалізоване бергамське видання, у разі трансферу форварда Верони Джованні Сімеоне, "нерадзурі" точно позбудуться одного з колумбійських нападників — Луїса Муріеля чи Дуванаа Сапати. На даний час більшим є попит на першого.

Зазначається, що також покинути "Богиню" має громадянин країни-агресора Алєксєй Міранчук, який із 24 лютого ніяк не прокоментував повномасштабну військову агресію росії проти України.

Раніше повідомлялося, що Аталанта після невдалого сезону має намір розлучитися одразу із п'ятьмя виконавцями. Також у плани команди Джан П'єро Гасперіні входило підписання Луїса Суареса, який зараз має статус вільного агента.

Нагадаємо, що гол Руслана Маліновського у ворота Ювентусу став одним із найкращих у минулому сезоні Серії А.