Италия

Футболист Аталанты отметился любопытным достижением.

Бергамаская Аталанта в домашнем поединке в рамках 25-го тура итальянской Серии А в компенсированное время упустила победу над туринским Ювентусом, которую ей мог бы принести результативный удар со штрафного авторства украинского полузащитника Руслана Малиновского (1:1).

Невероятный гол Малиновского — в обзоре матча Аталанта — Ювентус

Однако, не только лишь непосредственно самим итоговым результатом запомнится встреча на поле стадиона Атлети Адзурри д’Италия.

Дело в том, что нападающий "Богини" Жереми Бога, который этой зимой только перебрался из Сассуоло в состав клуба из Бергамо, стал автором любопытного статистического достижения.

Ивуарийский форвард сыграл свой 100-й матч в итальянском национальном первенстве, и при этом умудрился не получить ни одной желтой карточки.

Этот показатель стал уникальным благодаря тому, что является первым примером настолько "чистой" игры в исполнении полевого футболиста клуба-участника Серии A, с момента перехода турнира на систему "три очка за победу" (сезон-1994-95).

Отметим, что за это время Жереми также отличился 18 забитыми мячами и 10 голевыми передачами, один гол и три результативных паса из которых приходятся на 15 матчей текущего сезона.