Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Ліверпуль та Ньюкасл.

Ліверпуль та Ньюкасл своїм протистоянням на Енфілді завершуватимуть черговий ігровий день у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Юрген Клопп, після розгрому Борнмута (9:0), вирішив використати з перших хвилин на той самий набір виконавців.

Едді Гау, на тлі нічиєї проти Вулвергемптона (1:1), зробив ставку на Ласеллса та Берна в центрі захисту, тоді як ліворуч в обороні зіграє Таргетт. Фрейзер розташується в центрі поля, а Жоелінтон перейде на лівий фланг нападу, який очолюватиме дебютант Ісак.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Елліотт, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Фірміно, Діас.

Запасні: Адріан, Девіс, Цимікас, Матіп, Байцетич, Філліпс, Мілнер, Джонс, Карвалью.



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Ласеллс, Берн, Таргетт — Віллок, Лонгстафф, Фрейзер — Альмірон, Ісак, Жоелінтон.

Запасні: Дарлоу, Ботман, Шер, Льюїс, Манкільо, Рітчі, Мьорфі, Андерсон, Вуд.



Гра Ліверпуль — Ньюкасл почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.