Англія

Дебют форварда вийшов дуже крутим.

У рамках пятого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на Енфілді приймає Ньюкасл.

У цьому матчі на вістрі атаки гостей вийшов новачок клубу Александер Ісак, який тільки-но приєднався з Реал Сосьєада.

І дебют вийшов дуже непоганим. 22-річний швед зміг забити гол на 38 хвилині першого тайму, вививши свою команду вперед.

Нападник отримав пас біля воріт від Лонгстаффа, отримав простір та пробив точно у правий кут воріт Аліссона.

Нагадаємо, що Ньюкасл виклав за футболіста 70 мільйонів євро.