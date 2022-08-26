Англія

Ньюкасл заплатив за гравця рекордну суму.

Ньюкасл оголосив про підписання шведського нападника Реала Сосьєдад Александера Ісака. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Вказано лише, що підписано довгостроковий контракт. Також раніше повідомлялося, що баски отримають за Ісака 70 мільйонів євро: 65 – одразу після оформлення угоди та 5 – бонусами. Крім того, іспанський клуб отримає відсоток після наступного продажу гравця. Зазначимо, що це рекордний продаж для Реала Сосьєдад.

Ісак став четвертим літнім новачком Ньюкасла після Метта Таргета, Ніка Поупа та Свена Ботмана. Нападник отримав футболку із номером 14.

Раніше ми писали, що Ньюкасл має намір продовжити контракт зі своїм основним нападником — Каллумом Вілсоном. Нинішня угода завершується через два роки.