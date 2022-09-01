Англія

Гравці з півночі країни підпали під гарячу року команди Тедеско.

Напередодні Ліверпуль у рамках п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги мав суттєві проблеми під час домашнього протистояння проти Ньюкасла, але зрештою зумів здобути перемогу.

Команда Юргена Клоппа пропустила під завісу першого тайму від абсолютного дебютанта АПЛ Александера Ісака, після чого присвятила більшу частину ігрового часу тому, аби відігратись.

Зрештою, тиск "червоних" виявився настільки значним, що суперники не витримали, і були змушені пропустити двічі наприкінці дуелі, а другий гол господарів узагалі вийшов за межі основного та доданого арбітром часу.

Огляд матчу:

Ліверпуль — Ньюкасл 2:1

Голи: Фірміно, 61, Карвалью, 90+8 — Ісак, 38

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Карвалью, 71), Гомес, Ван Дейк, Робертсон (Цимікас, 71) — Елліотт, Фабіньо, Гендерсон (Гендерсон, 70) — Салах, Фірміно, Діас.

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Ласеллс, Берн, Таргетт — Віллок, Лонгстафф, Фрейзер (Мерфі, 65) — Альмірон (Андерсон, 84), Ісак (Вуд, 66), Жоелінтон.

Попередження: Ласеллс, Тріпп’єр.