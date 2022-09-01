Англія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Лондонський Арсенал у домашньому протистоянні проти бірмінгемської Астон Вілли в рамках п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги здобув перемогу з рахунком 2:1.

Гра для команди Мікеля Артети не ввижалась аж занадто складною, адже наприкінці перших півгодини основного часу господарі вийшли вперед зусиллями Габріеля Жезуса, після чого продовжували втримувати контроль над подіями на футбольному полі.

Подібне тривало аж до заключної частини гри, голи несподіваний "сухий лист" від Дугласа Луїса з кутового зрівняв рахунок, але вже в наступній атаці "каноніри" знову вийшли вперед, після чого вже не втрачали перевагу за рахунком.

Огляд матчу:

Арсенал — Астон Вілла 2:1

Голи: Жезус, 30, Мартінеллі, 76 — Луїз, 74

Арсенал: Рамсдейл — Вайт (Томіясу, 64), Саліба, Габріел, Тірні — Джака, Локонга, Сака (Голдінг, 88), Едегор (Сміт-Роу, 81), Мартінеллі — Жезус (Нкетіа, 88).

Астон Вілла: Мартінес — Дінь, Мінгс, Конса, Кеш — Ремзі, Камара (Інгс, 84), Макгінн (Луїз, 73) — Буендіа (Коутіньо, 73), Бейлі — Воткінс.

Попередження: Едегор, Саліба — Ремзі, Конса, Макгінн.