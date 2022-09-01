Англія

Захисник долучився до складу англійського клубу.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Мануель Аканджі впродовж кількох трансферних вікон перебував у полі зору кількох іменитих клубів, однак "джмелі" так і не отримали стосовно нього жодних конкретних пропозицій, окрім запиту англійського Манчестер Сіті наприкінці поточного літнього трансферного вікна.

Саме тому перемовини між представниками Бундесліги й АПЛ виявились настільки блискавичними, і зрештою "містяни" мали нагоду оголосити про підписання контракту з 27-річним швейцарським виконавцем строком до 2027 року.

Сіті за цей перехід виклали 18 млн євро, тоді як гравець буде отримувати 5,5 млн євро за рік виступів у їхньому складі.

У минулому сезоні Мануель відіграв 36 матчів, забивши один м’яч.