Англія

Захисник прокоментував перехід до складу чемпіонів Англії.

Англійський Манчестер Сіті нещодавно оголосив про перехід центрального захисника дортмундської Боруссії Мануеля Аканджі.

27-річний швейцарський виконавець прокоментував своє приєднання до складу "містян".

"Я радий відчувати себе частиною Манчестер Сіті і не можу дочекатися, щоб почати грати за цей клуб.

Сіті був однією з найкращих команд Європи за останні кілька сезонів. За їхньою грою можна дивитися зі захватом, бо вони демонструють видовищний футбол і змагаються за трофеї з року в рік. Саме тому перехід сюди здається ідеальним наступним кроком у моїй кар’єрі.

Пеп Гвардіола — винятковий менеджер, і це виняткова команда гравців, тому це чудова можливість для мене. Я з нетерпінням чекаю на можливість випробувати свої сили в Прем'єр-лізі, і я зроблю все можливе, аби допомогти цьому клубу досягти успіхів", — заявив новачок Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що найближчий матч команда Гвардіоли проведе 3 вересня проти бірмінгемської Астон Вілли на виїзді.