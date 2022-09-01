Англія

Проте один із гравців лондонців так само залишається частиною можливої угоди.

На початку останньої доби літнього трансферного вікна стало відомо, що лондонський Челсі знайшов цікавий спосіб не платити каталонський Барселоні 30 млн євро за нападника П’єра-Емеріка Обамеянга, натомість запропонувавши компенсувати частину цієї суми за рахунок передачі власного захисника Маркоса Алонсо.

Тоді йшлося про 7,5 млн євро гарантованого платежу + іспанського виконавця, однак "блаугранас" таку пропозицію "синіх" сприйняли негативно.

Барселона зі свого боку вказала на необхідність компенсувати 13 млн євро безпосередньо, і, як повідомляє британська преса, сторони зрештою зійшлись на 12 млн євро + передачу того самого Алонсо.

Найближчими годинами варто очікувати на прибуття до Лондону літака з Обамеянгом на борту для проходження медичного обстеження.

Нагадаємо, що за півроку виступів у складі Барселони 33-річний габонець забив 13 голів, віддавши один гольовий пас за 23 матчі.