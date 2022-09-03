Англія

Керманич Челсі прокоментував трансфер нападника.

Лондонський Челсі завершив роботу на літньому трансферному ринку, зокрема, гучним підписанням нападника каталонської Барселони П’єра-Емеріка Обамеянга.

Головний тренер "синіх" Томас Тухель прокоментував приєднання свого колишнього підопічного часів дортмундської Боруссії до його нової команди.

"Знаємо, що в П’єра-Емеріка є проблеми з щелепою, але спробуємо зробити так, аби він дебютував за нас у Лізі чемпіонів із маскою на обличчі. Усе залежатиме від фахівців, які мають надати на це дозвіл.

Якщо йому буде комфортно так грати, то, можливо, він з’явиться на полі у вівторок, а може — уже проти Фулгема, а може ще колись пізніше.

На всяк випадок, у нас скоро буде міжнародна павза, тож після неї ви точно побачити Обамеянга на полі. На найближчому його тренуванні в неділю я буду точно знати, коли очікувати на його появу.

Зазвичай, я намагаюсь не залучати гравців, із якими я мав досвід співпраці, до себе в новий клуб, бо вони можуть бути на мене за щось ображені. Проте час плине, і ви вже не є тією людиною, що були раніше, та й гравці змінюються за характером.

Сподіваюсь, що з П’єром ми не потрапимо в цю пастку. До речі, так буває не тільки в футболі. Буду спостерігати за тим, як він себе поводитиме, але тільки подивіться на його статистику в Арсеналі чи Барселоні! Де б він не грав, він завжди відповідає власному стилю. До того ж, він досі бігає так само швидко, як і раніше — ми перевіряли.

Щодо його особистого життя, то не кожен повинен одягатися в темно-синій одяг із нудною кепкою, як я. У гравців може бути гарна зачіска і розкішна швидка машина. Дуже важко осуджувати людей за це. "У нього така ось машина, і те, і те. То він — непрофесіонал". Так, можливо, він трохи більш божевільний, аніж ми, але це дуже добре.

Вам потрібно бути трохи нестандартним, щоб бути особливим на полі. Отже, із огляду на кількість голів, які він забивав раніше, кількість уваги, яку він привернув до себе, я не сумніваюся, що він буде й тут продовжувати грати на високому рівні.

Щодо цього жахливого пограбування, то я думаю, що це найжахливіша ситуація, про яку тільки можна подумати. Він навіть отримав фізичну травму щелепи, тож подивимося, чим це обернеться для нього. Якщо хтось і може впоратися з цим і переварити таке, то це така особистість, як Обамеянг. Дуже позитивна людина, але, так, ми повинні поговорити з ним про це.

Він отримає всю допомогу, яку ми можемо йому надати, і всю підтримку, але, оскільки я знаю його, я думаю, що він дуже скоро захоче говорити про футбол і дуже скоро захоче викинути це з голови, перед тим добряче попотівши на тренуваннях. Але, звичайно, цей випадок — це щось неадекватне, чого ніхто не хоче пережити", — заявив німецький фахівець.

Найближчий матч лондонський Челсі зіграє 3 вересня о 17:00 проти Вест Гема на власному полі.