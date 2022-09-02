Маркос Алонсо залишив лондонський клуб та має приєднатися до Барселони в рамках угоди щодо габонського форварда.
П'єр-Емерік Обамеянг, Chelsea FC
02 вересня 2022, 03:28
Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання зіркового центрфорварда та колишнього капітана лондонського Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга, права на якого належали Барселоні.
33-річний габонець перейшов у стан "синіх" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2024 року. Сума трансферу за неофіційною інформацією оцінюється в 12 мільйонів євро.
У рамках угоди щодо Обамеянга у зворотному напрямку до Барселони має вирушити латераль Маркос Алонсо — Челсі вже офіційно підтвердив про дострокове припинення співпраці з 31-річним іспанцем після шести років у клубі.
Крім цього, Челсі офіційно підтвердив підписання центрального півзахисника Деніса Закарії із туринського Ювентуса.
25-річний швейцарець проведе наступний сезон у стані "синіх" на правах орендної угоди з опцією викупу на постійній основі влітку 2023 року.