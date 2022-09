Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання зіркового центрфорварда та колишнього капітана лондонського Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга, права на якого належали Барселоні.

33-річний габонець перейшов у стан "синіх" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2024 року. Сума трансферу за неофіційною інформацією оцінюється в 12 мільйонів євро.



У рамках угоди щодо Обамеянга у зворотному напрямку до Барселони має вирушити латераль Маркос Алонсо — Челсі вже офіційно підтвердив про дострокове припинення співпраці з 31-річним іспанцем після шести років у клубі.

Marcos Alonso has left Chelsea by mutual consent, ending a six-year association with the club.



Everyone would like to thank Marcos for his service to the Blues and wish him all the very best for the rest of his career. 💙