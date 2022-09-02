Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання зіркового центрфорварда та колишнього капітана лондонського Арсеналу П'єра-Емеріка Обамеянга, права на якого належали Барселоні.

33-річний габонець перейшов у стан "синіх" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2024 року. Сума трансферу за неофіційною інформацією оцінюється в 12 мільйонів євро.


У рамках угоди щодо Обамеянга у зворотному напрямку до Барселони має вирушити латераль Маркос Алонсо — Челсі вже офіційно підтвердив про дострокове припинення співпраці з 31-річним іспанцем після шести років у клубі.

Крім цього, Челсі офіційно підтвердив підписання центрального півзахисника Деніса Закарії із туринського Ювентуса.

25-річний швейцарець проведе наступний сезон у стані "синіх" на правах орендної угоди з опцією викупу на постійній основі влітку 2023 року.