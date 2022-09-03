Англія

Завершилися матчі лондонського дербі в англійській Прем'єр-лізі.

У рамках шостого туру АПЛ Челсі на своєму полі приймав Вест Гем. Показуючи невиразну гру в атаці, не найкраще граючи в обороні, "сині" зуміли на морально-вольових здолати колектив Девіда Моєса, при тому, що пропустили першими.

Челсі – Вест Гем 2:1

Голи: Чілвелл, 76, Хаверц, 88 — Антоніо, 62.

Челсі: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Кулібалі, Фофана, Кукурелья (Чілвелл, 72), Ковачич (Хаверц, 72), Лофтус-Чік (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Пулішич (Маунт, 60) Стерлінг.

Вест Гем: Фабіаньскі, Цоуфал, Зума, Керер, Емерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Корне, 86), Лукас Пакета (Огбонна, 83), Антоніо (Бенрахма, 74), Боуен.

Попередження: Лофтус-Чік (9), Кукурелья (35), Джеймс (54), Антоніо (54), Керер (90), Хаверц (90).

У іншому лондонському дербі Тоттенгем своєму полі протистояв Фулгему. Колектив Антоніо Конте здобув перемогу, правда наприкінці поєдинку змусив уболівальників "шпор" дещо понервувати.

Тоттенгем – Фулгем 2:1

Голи: Хойб'єрг, 40, Кейн, 75 — Митрович, 83.

Тоттенгем: Льоріс, Емерсон, Дайєр, Лангле, Ромеро, Сессеньон, Сон Хин Мін (Перишич, 84), Хойб'єрг, Бентанкур, Кейн (Кулусевський, 78), Рішарлісон.

Фулгем: Лено, Тете, Рим, Адарабіойо, Робінсон (Мбабу, 29), Кебано (Вілліан, 60), Рід, Перейра (Керні, 61), Палінья (Вінісіус, 85), Декордова-Рід (Джеймс, 60), Митрович.

Попередження: Ромеро (27), Тете (36), Декордова-Рід (55), Паллінья (63), Бентанкур (69), Мітрович (86), Рішарлісон (90).