Керманич Манчестер Юнайтед розповів про власні взаємини з футболістом.
Ерік тен Гаг, Getty Images
04 вересня 2022, 12:37
Напередодні протистояння проти лондонського Арсеналу на полі Олд Траффорд головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів про власне ставлення до поточної форми одного зі зіркових футболістів його команди — нападника Кріштіану Роналду.
Манчестер Юнайтед — Арсенал. Напередодні
"Я буду його другом, а інколи — учителем. Усе буде залежати від ситуації. Як ми всі з вами знаємо, Кріштіану не брав участь у передсезонних зборах разом із командою, що наразі йому доводиться надолужавати. Тим паче, що команда зараз не грає в такий спосіб, як грала минулого року.
Це покладає на гравців додаткові навантаження та вимагає від них певних зусиль на полі та поза ним. І зовсім інша справа при цьому — це фітнес", — заявив нідерландський фахівець.
Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Арсенал відбудеться 4 вересня, о 18:30.