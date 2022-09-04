Англія

Керманич Манчестер Юнайтед розповів про власні взаємини з футболістом.

Напередодні протистояння проти лондонського Арсеналу на полі Олд Траффорд головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг розповів про власне ставлення до поточної форми одного зі зіркових футболістів його команди — нападника Кріштіану Роналду.

Манчестер Юнайтед — Арсенал. Напередодні

"Я буду його другом, а інколи — учителем. Усе буде залежати від ситуації. Як ми всі з вами знаємо, Кріштіану не брав участь у передсезонних зборах разом із командою, що наразі йому доводиться надолужавати. Тим паче, що команда зараз не грає в такий спосіб, як грала минулого року.

Це покладає на гравців додаткові навантаження та вимагає від них певних зусиль на полі та поза ним. І зовсім інша справа при цьому — це фітнес", — заявив нідерландський фахівець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Юнайтед — Арсенал відбудеться 4 вересня, о 18:30.