Англія

Лондонському клубу не вдалось ще одного разу гучно зачинити трансферне вікно.

Літній трансферний період зразка 2022 року залишився в історії, проте події останніх днів розвивались настільки швидко, що певні пропозиції було майже не можливо вихопити зі загального інформаційного поля.

Зокрема, побічно промайнула новина про те, що лондонський Челсі був готовий витратити додаткові 58 млн євро на придбання опорного півзахисника Саутгемптона Ромео Лавіа, якого "світі" в свою чергу тільки встигли придбати в Манчестер Сіті за 12,3 млн євро майже двома місяцями раніше.

Однак "сині" були змушені стикнутись із відмовою збоку Саутгемптона, який, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, не повівся на великі гроші.

Лавіа в своїй професійній кар’єрі на "дорослому" рівні мав досвід виключно в кубкових матчах за Манчестер Сіті.