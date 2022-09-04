Англія

22-річний футболіст забив у ворота Арсеналу.

Антоні відзначився першим голом за Манчестер Юнайтед.

Сталося це у грі шостого туру АПЛ проти Арсеналу, де бразилець вийшов у стартовому складі.

22-річний гравець скористався точною передачею Маркуса Рашфорда. Нападник МЮ Кріштіану Роналду, який залишився в запасі, стоячи аплодував Антоні після голу.

Нагадаємо, 30 серпня МЮ оголосив про трансфер Антоні з Аякса за 95 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів передбачені як бонуси.

Крім того, Антоні став наймолодшим бразильським футболістом, який забив у АПЛ (22 роки та 192 дні).