22-річний футболіст забив у ворота Арсеналу.
Антоні, Getty Images
04 вересня 2022, 19:57
Антоні відзначився першим голом за Манчестер Юнайтед.
Сталося це у грі шостого туру АПЛ проти Арсеналу, де бразилець вийшов у стартовому складі.
22-річний гравець скористався точною передачею Маркуса Рашфорда. Нападник МЮ Кріштіану Роналду, який залишився в запасі, стоячи аплодував Антоні після голу.
Нагадаємо, 30 серпня МЮ оголосив про трансфер Антоні з Аякса за 95 мільйонів євро, ще п'ять мільйонів передбачені як бонуси.
Крім того, Антоні став наймолодшим бразильським футболістом, який забив у АПЛ (22 роки та 192 дні).