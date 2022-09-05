Англія

Лондонці продовжують працювати на трансферному ринку.

Челсі підписав кілька сильних гравців у лінію оборони та півзахисту у поточне літнє трансферне вікно.

Проте лондонський клуб не збирається зупинятися на досягнутому. Як повідомляє Evening Standard, Челсі націлився на опорного півзахисника Аякса Едсона Альвареса.

За минулий сезон Альварес відіграв 41 матч, забивши п’ять голів та віддавши одну гольову передачу — удвічі менше, аніж за чотири гри нового сезону (2 гольових паси).

Нагадаємо, що раніше Челсі зробив пропозицію в 58 млн євро за півзахисника Саутгемптона, проте отримав відмову.