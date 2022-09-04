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Челсі – Вест Гем, Getty Images
04 вересня 2022, 09:45
У поєдинку шостого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі на своєму полі здобув вольову перемогу над Вест Гемом (2:1).
У складі команди Томаса Тухеля результативними ударами відзначилися Чілвелл та Хаверц, а у "молотобійців" єдиний м'яч забив Антоніо.
Огляд матчу
Челсі – Вест Гем 2:1
Голи: Чілвелл, 76, Хаверц, 88 — Антоніо, 62.
Челсі: Менді, Джеймс, Тіаго Сілва, Кулібалі, Фофана, Кукурелья (Чілвелл, 72), Ковачич (Хаверц, 72), Лофтус-Чік (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Пулішич (Маунт, 60) Стерлінг.
Вест Гем: Фабіаньскі, Цоуфал, Зума, Керер, Емерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Корне, 86), Лукас Пакета (Огбонна, 83), Антоніо (Бенрахма, 74), Боуен.
Попередження: Лофтус-Чік (9), Кукурелья (35), Джеймс (54), Антоніо (54), Керер (90), Хаверц (90).