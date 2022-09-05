Англія

Мерсисайдці показали новий комплект екіпіровки.

Ліверпуль презентував третій комплект форми на поточний сезон. Екіпірування виконане в темно-зеленому кольорі.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", вибір кольору присвячений прапорам та баннерам, з якими фанати їздили по команду, підтримуючи її по всій Європі.

Продемонструвати форму наживо підопічні Юргена Клоппа зможуть уже у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.

Нагадаємо, що раніше третій комплект форми презентував представник чемпіонату Італії — Ювентус.