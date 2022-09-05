Мерсисайдці показали новий комплект екіпіровки.
Нова форма Ліверпуля, фото Ліверпуль
05 вересня 2022, 14:40
Ліверпуль презентував третій комплект форми на поточний сезон. Екіпірування виконане в темно-зеленому кольорі.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних", вибір кольору присвячений прапорам та баннерам, з якими фанати їздили по команду, підтримуючи її по всій Європі.
Продемонструвати форму наживо підопічні Юргена Клоппа зможуть уже у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Наполі.
Нагадаємо, що раніше третій комплект форми презентував представник чемпіонату Італії — Ювентус.