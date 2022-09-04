У матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі поділив очки з Ліверпулем.

Матч закінчився без забитих м'ячів, хоча моменти мали обидві команди.

Зазначимо, що весь матч у складі "ірисок" провів український захисник Віталій Миколенко.

Огляд матчу

Евертон — Ліверпуль 0:0

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Девіс (Гує, 61), Онана, Івобі — Гордон (Макніл, 82), Грей — Мопе.

Ліверпуль: Аліссон — Цімікас (Робертсон, 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Мілнер, 59) — Карвалью (Фірміно, 46), Фабіньо, Елліотт (Елліотт, 80) — Діас, Салах — Нуньєс (Жота, 80).

Попередження: Онана, Ван Дейк, Фабіньо, Пікфорд.