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Евертон - Ліверпуль, Getty Images
04 вересня 2022, 09:15
У матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги Евертон на своєму полі поділив очки з Ліверпулем.
Матч закінчився без забитих м'ячів, хоча моменти мали обидві команди.
Зазначимо, що весь матч у складі "ірисок" провів український захисник Віталій Миколенко.
Огляд матчу
Евертон — Ліверпуль 0:0
Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Коуді, Тарковскі, Миколенко — Девіс (Гує, 61), Онана, Івобі — Гордон (Макніл, 82), Грей — Мопе.
Ліверпуль: Аліссон — Цімікас (Робертсон, 59), ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд (Мілнер, 59) — Карвалью (Фірміно, 46), Фабіньо, Елліотт (Елліотт, 80) — Діас, Салах — Нуньєс (Жота, 80).
Попередження: Онана, Ван Дейк, Фабіньо, Пікфорд.