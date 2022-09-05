Туринці продемонстрували нову форму.
Мойзе Кін, фото Ювентус
05 вересня 2022, 13:14
Ювентус презентував третій набір форми на поточний сезон. Комплект виконаний у рожево-синіх кольорах.
Як повідомляє офіційний сайт туринського клубу, ці кольори – історична частина клубу. Крім того, на формі є цікавий візерунок.
Наголошується, що в даному екіпіруванні Ювентус проведе найближчий поєдинок проти Салернітани в рамках шостого туру чемпіонату Італії.
Нагадаємо, що раніше третій комплект форми презентував представник чемпіонату Іспанії — Барселона.