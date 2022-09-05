Італія

Туринці продемонстрували нову форму.

Ювентус презентував третій набір форми на поточний сезон. Комплект виконаний у рожево-синіх кольорах.

Як повідомляє офіційний сайт туринського клубу, ці кольори – історична частина клубу. Крім того, на формі є цікавий візерунок.

Наголошується, що в даному екіпіруванні Ювентус проведе найближчий поєдинок проти Салернітани в рамках шостого туру чемпіонату Італії.

Нагадаємо, що раніше третій комплект форми презентував представник чемпіонату Іспанії — Барселона.