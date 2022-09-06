Англія

Клуби АПЛ продовжують виявляти інтерес до нідерландця.

Манчестер Юнайтед та Челсі можуть спробувати підписати Френкі де Йонга взимку.

Про це повідомив журналіст Фабриціо Романо у колонці для Caught Offside.

"Наразі ситуація абсолютно спокійна. Френкі хотів залишитися в Барселоні, тому жодних новин з приводу його майбутнього поки що немає.

Манчестер Юнайтед та Челсі точно продовжать стежити за ситуацією" — написав Романо.

Зазначимо, що за минулий футбольний рік де Йонг провів 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.