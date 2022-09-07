Англія

Парад тренерських відставок після старту ЛЧ продовжується.

Челсі на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Томаса Тухеля.

Тренерський штаб Челсі візьме на себе відповідальність за тренування команди та підготовку до майбутніх матчів.

Тухель був призначений на посаду головного тренера Челсі під час сезону 2020/21. Наприкінці кампанії він виграв Лігу чемпіонів, а потім Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Причини відставки не називають. Нагадаємо, вчора Челсі поступилося Динамо Загребу (0:1) у стартовому матчі Ліги чемпіонів.

До речі, сьогодні звільнили Доменіко Тедеско з Лейпцигу. Фахівець також вирушив у відставку після невдачі у Лізі чемпіонів від Шахтаря (1:4).