Україна

Юного виконавця все ж таки відправили до Бельгії.

У останній місяць літнього трансферного вікна з’явилась інформація, що захисник львівського Руху Олексій Сич може перейти до бельгійського Кортрейка.

Тоді представники Ліги Жюпіле оцінили 21-річного виконавця в 500 тис. євро + різноманітні бонуси, тоді як "жовто-чорні" забажали отримати одразу 3 млн євро гарантованого платежу.

Перемовини на той момент так і завершились без результату для будь-якої зі сторін, а власне футболіст навіть устиг відіграти три матчі в складі команди Леоніда Кучука в українській Прем’єр-лізі.

Однак напередодні від прес-служби львів’ян надійшла несподівана новина про те, що Сич таке стане гравцем Кортрейка, проте вже в якості орендованого футболіста з правом викупу в майбутньому.

Термін тимчасового контракту розраховано на один сезон.

У складі Руха Олексій виступав із 2020 року, зігравши 18 поєдинків.