Англія

Рішення щодо заміни Тухеля доведеться ухвалювати поспіхом.

Лондонський Челсі напередодні зазнав несподіваної поразки від хорватського Динамо Загреб у рамках першого туру Ліги чемпіонів УЄФА (0:1), після чого керівництво клубу вирішило відправити у відставку головного тренера Томаса Тухеля.

Динамо Загреб — Челсі 1:0 Відео голу та огляд матчу

Посада очільника "синіх" наразі залишається вакантною, проте, як повідомляє відомий італійський журналіст Джанлука ді Марціо, уже найближчим часом "пенсіонери" мають визначатися з наступником німецького фахівця.

Серед кандидатів присутні троє керманичів: головний тренер Брайтона Грем Поттер, тимчасово безробітний після звільнення з Парі Сен-Жермен Маурісіо Почеттіно, робота якого захоплює особисто керівника проєкту Тодда Болі, а також екс-керманич мадридського Реалу Зінедін Зідан.

Першочергово Челсі зробить запит щодо можливої співпраці саме головному тренеру "чайок", які на старті нового сезону здобули 13 очок у шести матчах, і вже за умови невдачі звернеться до інших кандидатур.