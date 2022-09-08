Англія

Питання дозволу на працевлаштування гравця було вирішено на його користь.

Досвідчений іспанський нападник Дієго Коста завершив свої взаємини з бразильським Атлетіко Мінейро ще на початку 2022 року, після чого тривалий час не міг знайти собі нове місце роботи.

Під час літньої трансферної кампанії 33-річному іспанцю запропонував контракт англійський Вулвергемптон, однак ключовим фактором для можливості укладання договору поміж сторонами було отримання гравцем дозволу на роботу в межах Великої Британії.

Бюрократичні процедури були узгоджені напередодні, а вже зараз відомий італійський журналіст Фабріціо Романо повідомляє, що Коста перебуває на медогляді в розташуванні "вовків".

Контракт гравця буде розраховано до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що раніше в рамках англійської Прем’єр-ліги Дієго виступав за лондонський Челсі впродовж чотирьох років, забивши за цей час 59 голів та віддавши 23 гольові передачі за 120 матчів.