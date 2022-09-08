Англія

Норвежець ударно розпочав у новій команді.

Нападник Мачестер Сіті Ерлінг Голанд чудово почав у новій команді та став найкращим гравцем минулого місяця.

Як повідомляє офіційний сайт "городян", норвезький нападник у голосуванні обійшов півзахисників Бернарду Сілву та Кевіна Де Брюйне.

У рамках п'яти поєдинків у серпні Ерлінг Голанд відзначився дев'ятьма забитими голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що Голанд також претендує на звання найкращого гравця місяця в АПЛ.