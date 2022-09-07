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Пропонуємо вашій увазі найкращі найкращі трансфери цього літа.

Минуле трансферне вікно подарувало шанувальникам футболу низку крутих трансферів. Провідні клуби Європи вкотре витратили величезні суми посилення складу. Деякі переходи відбулися дуже несподівано, а деякі тягнулись майже все літо.

Football.ua зібрав головні трансфери минулого вікна переходів. Зазначимо, що деяким гравцям, таким як Кулібалі, Дібала, Тчуамені, Погба, Лукаку, Де Лігт, Ісак, Кукурелья та іншим, місця у нашому рейтингу не знайшлося – вони поступилися іншим кандидатам, але ми мали їх на увазі.

Рахім Стерлінг (З Манчестер Сіті в Челсі, 56,2 мільйони євро — тут і далі дані Transfermarkt)

Рахім Стерлінг багато років був одним із провідних футболістів Манчестер Сіті, але головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола вирішив, що команді потрібні зміни, а тому англійський клуб був готовий продати вінгера. Якийсь час Стерлінг цікавив іспанські гранди, але все-таки він опинився в Лондоні – у Челсі.

"Пенсіонери" не найкраще розпочали сезон, але Рахім Стерлінг навіть у цих умовах виглядає досить непогано, забиваючи важливі голи для команди. Поки що складно оцінити англійця повноцінно з огляду на саме командні проблеми, але здається, що Стерлінг і в цій команді буде лідером.

Трансфер, у якому виграли усі сторони. Вінгер перебрався у місце, де на нього розраховують повністю, Челсі отримав посилення за адекватну суму, яка явно не засмучує і Манчестер Сіті.

Антоні (З Аяксу в Манчестер Юнайтед, 95 мільйонів євро)

Манчестер Юнайтед довгий час шукав якісне посилення атакуючої лінії поля, але далеко не кожен топ-футболіст зараз готовий перейти до табору "червоних дияволів". Проте для Антоні одним із ключових факторів була можливість працювати разом зі своїм колишнім тренером з Аяксу Еріком Тен Гагом.

Щодо нідерландського клубу, то там зовсім не хотіли розлучатися зі своїм лідером. Враховуючи, що раніше команду також залишив Лісандро Мартінес у тому самому напрямку. Проте сам бразилець взяв ініціативу у свої руки та попросив керівництво відпустити його. До того ж Манчестер Юнайтед запропонував близько 100 мільйонів євро, а тому Аяксу подітися було нікуди.

У Манчестер Юнайтед є певні проблеми із вінгерами. В останніх матчах Ерік Тен Гаг був змушений використати Ентоні Елангу. Безперечно, футболіст талановитий, але це не той рівень, на який претендують "червоні дияволи". Немає сумнівів, що Антоні вдасться показати свою гру, адже тренер у ньому впевнений і даватиме багато шансів.

Дарвін Нуньєс (З Бенфіки в Ліверпуль, 75 мільйонів євро)

Уругвайський форвард дуже голосно заявив про себе в Бенфіці, а тому Ліверпуль без роздумів виклав за нього солідну суму. Дарвін Нуньєс досить швидко влився до складу "червоних" і одразу почав показувати чудову результативність. Дарвіну не знадобилося дуже багато часу, щоб відзначитись першим голом.

Однак деякий час уболівальники Ліверпуля не можуть насолоджуватися грою Дарвіна Нуньєс, адже форвард отримав дурну червону картку у грі проти Крістал Пелас. Подивимось, чи якось вплине на кількість ігрового часу для уругвайця, проте він дуже гарно посилював гру команди, змінюючи Роберто Фірміно по ходу зустрічі.

Ліверпуль виклав за Дарвіна Нуньєса 75 мільйонів євро. До того ж, в угоді прописано багато пунктів, згідно з якими Бенфіка отримає додаткові бонусні кошти в разі вдали виступів Нуньєса. Уругваєць лише почав свій шлях у Англіїї, але здається, що він зможе залишити свій слід на багато років.

Веслі Фофана (З Лестера в Челсі, 80,4 мільйони євро)

Челсі після відходу Андреаса Крістенсена та Антоніо Рюдігера відчував суттєвий дефіцит в оборонній лінії і довгий час намагався знайти посилення, проте цілі не підкорялися лондонцям. Про Веслі Фофана йшлося від самого початку трансферного вікна, проте Лестер одразу ж дав конкретну відповідь – футболіст не продається.

Втім, лондонський клуб такий вердикт не збентежив. Челсі виклав необхідну суму за талановитого футболіста і тепер помітно впевненіше почуватиметься в оборонній лінії. До того ж, вкрай важливо для лондонців вдало провести зміну поколінь у захисті, де важливими гравцями залишаються вікові Аспілікуета та Тіаго Сілва.

Веслі Фофана вже адаптований до чемпіонату Англії та показував хороший футбол у Лестері, але його кар'єру надломила серйозна травма. Подивимося, чи зможе він повернутись на колишній рівень.

Габі Жезус (З Манчестер Сіті в Арсенал, 52,2 мільйони євро)

Габі Жезус був успішним у Манчестер Сіті періодами, а тому так і не став лідером команди. До того ж, "містяни" придбали Ерлінга Голанда, який застовбив за собою позицію в центрі нападу. Та й на флангах атаки у Манчестер Сіті велика кількість сильних футболістів, а тому Габі Жезус вирішив змінити клубну прописку.

Бразильський нападник перебрався до Арсеналу, який тренує Мікель Артета, який чудово знає можливості гравця, і готовий будувати гру в атаці саме навколо нього. Жезус уже встиг показати, що він чудовий футболіст, зробивши низку результативних дій — у п'яти матчах бразилець відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.

Арсенал отримав чудового футболіста за порівняно справедливу компенсацію, а сам футболіст отримав шанс стати лідером і нарешті відчути себе важливим.

Антоніо Рюдігер (З Челсі в Реал, вільний агент)

Про перехід німецького захисника стало відомо, коли ще головні події поточного трансферного вікна лише набирали обертів. Німецький футболіст на правах вільного агента перебрався до Реалу, де тепер конкуруватиме з Давидом Алабою та Мілітао. Що ж, конкуренти досить сильні, до того ж титуловані.

Однак треба враховувати, що велика перевага Антоніо Рюдігера в тому, що він може зіграти праворуч в обороні, де Реал регулярно має проблеми через травматичність Дані Карвахаля. Німецький захисник, до речі, перебрався вже в четвертий топ-чемпіонат у своїй кар'єрі. Щоб зібрати всю "колекцію" наприкінці кар'єри варто заглянути до ПСЖ.

Реал придбав чудового футболіста на правах вільного агента, Рюдігер реалізував свої амбіції, а ось Челсі купив Каліду Кулібалі і Веслі Фофана, тому також може бути задоволеним.

Каземіро (З Реалу в Манчестер Юнайтед, 70,65 мільйонів євро)

Перехід Каземіро в Манчестер Юнайтед стався несподівано. "Червоні дияволи" все літо ганялися за півзахисником Барселони Френкі Де Йонгом, однак у найкоротший термін оформили перехід бразильця. У стані "червоних дияволів" явно були проблеми в центрі поля після відходу Поля Погба та Неманьї Матіча, а тому клубу потрібно було розширити вибір гравців для Тен Гага.

Якоїсь миті здавалося, а навіщо це самому Каземіро? Він чудово почував себе в Реалі, вигравав титул за титулом і був уже легендою, що грає. Однак футболіст захотів отримати новий виклик. Що ж, один із найбільших клубів Англії та світу — чудове місце для цього. До того ж викликів у Манчестер Юнайтед буде дуже багато.

Щодо суми угоди, то йдеться про 70 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед залишається сподіватися, що Каземіро швидко адаптується до швидкості в АПЛ і обійдеться без травм, адже йому вже 30 років. В такому випадку немає жодних сумнівів, Каземіро – топ-футболіст, який серйозно посилить Манчестер Юнайтед.

Садіо Мане (З Ліверпуля в Баварію, 32 мільйони євро)

Сенегальський нападник довгий час був уособленням успіхів Ліверпуля, однак і він захотів змінити обстановку та отримати новий виклик. До того ж, він мав теплі почуття до Баварії, до складу якої він за підсумком і перебрався. Мане вже вписався в побудови Юліана Нагельсманна і за короткий термін став ключовим виконавцем.

Ліверпуль, безумовно, з відходом Мане втратив дуже багато, незважаючи на завчасне підписання Луїса Діаса, який показує досить високий рівень гри. Садіо Мане був вирішальним чинником у багатьох складних матчах, а тепер Юрген Клопп доводиться обходитися без сенегальського футболіста.

До того ж, футболіст дістався мюнхенській команді за дуже приємною ціною – 32 мільйони євро. У Мані добігав кінця контракт, та й вік досяг тридцятирічної позначки. Проте, немає сумнівів, що Садіо дуже багато дасть Баварії за час виступів у новій команді.

Роберт Левандовські (З Баварії в Барселону, 45 мільйонів євро)

Барселона визначила Роберта Левандовскі чи не пріоритетним трансфером у поточне літнє трансферне вікно і тривалий час намагалася його оформити. Якоїсь миті здавалося, що це нереально. Баварія не хотіла відпускати футболіста, Барселона мала значні фінансові проблеми, проте тепер поляк — форвард каталонців.

Особливих сумнівів у тому, що Левандовський почне забивати без розгойдування не було. Роберт — синонім до слова "гол", а тому він дуже швидко адаптувався в команді і вже дає результат. Хаві Ернандес дуже задоволений, що в його розпорядженні є гравець такого калібру.

Сума трансферу становила 45 мільйонів євро. Звичайно, це гравець, контракт якого закінчувався через рік, та й вік у Левандовські вже солідний, проте інвестиція цієї суми — гарантія великої кількості забитих голів за сезон.

Ерлінг Голанд (З Боруссії Д в Манчестер Сіті, 60 мільйонів євро)

Норвезький форвард довгий час був ласим шматочком на трансферному ринку для провідних клубів Європи. За Голанда билися Реал, Барселона, Манчестер Юнайтед, Челсі, Ліверпуль, Баварія та інші, але він обрав Манчестер Сіті. Норвежець вирішив піти стопами свого батька, який раніше також захищав кольори "містян".

Важко сказати, що Голанд — ідеальний форвард для системи головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли, проте свою справу норвежець знає. Він дає команді те, чого не вистачало раніше, — впевнену реалізацію моментів. На його рахунку уже десять голів у шести поєдинках АПЛ цього сезону, а також результативна передача.

Більше того, 60 мільйонів євро — чудова ціна для Манчестер Сіті. Знайти гравця такого рівня за такі малі гроші на трансферному ринку — великий успіх. Звісно, ​​агенти Голанда та сам гравець заздалегідь продумували розвиток кар'єри, а тому прописали таку суму в угоді з дортмундською Боруссією.