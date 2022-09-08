Англія

Стали відомі деякі нюанси уходу німецького спеціаліста.

Одна з причин розладу між Томасом Тухелем і керівництвом Челсі стали трансфери клубу, повідомив Фабриціо Романо.

Тренер дуже хотів бачити в складі команди вінгера Рафінью Діаса. Співвласник Челсі Тодд Боелі домовився з Лідсом про трансфер, однак не зміг переконати гравця, і він перейшов у Барселону.

Пріоритетним для Тухеля варіантом у центрі оборони був захисник Маттейс де Лігт. Його тренер хотів використовувати в парі з Веслі Фофана. Тухель вважав, що Челсі прогавив час у переговорах з Ювентусом про трансфер де Лігта, а тому Баварія випередила лондонський клуб і підписала цього гравця.

Також у Боелі і Тухеля були розбіжності у зв'язку з бажанням співвласника Челсі підписати Криштіану Роналду.