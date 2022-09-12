Однак це станеться у разі взаємної згоди сторін.
КРІШТІАНУ РОНАЛДУ, GETTY IMAGES
12 вересня 2022, 17:35
Манчестер Юнайтед був би не проти зберегти Кріштіану Роналду у своїй команді, повідомляє Manchester Evening News.
За інформацією джерела, "червоні дияволи" точно продовжать контракт із Маркусом Рашфордом — така опція є у його поточній угоді.
МЮ може продовжити контракт також з Роналду, але не робитиме цього, доки не переговорить з ним. Керівництво хоче переконатись, що 37-річний футболіст буде не проти такого рішення.
Цього сезону Роналду не відзначився результативними діями за Манчестер Юнайтед.