Лондонці продовжують пошуки нового функціонера.
Крістоф Фройнд (ліворуч), getty images
13 вересня 2022, 22:59
Челсі активно попрацював на трансферному ринку в поточне літнє трансферне вікно, а тепер шукає спортивного директора.
Як повідомляє видання Goal, лондонський клуб веде переговори з Крістофом Фройндом із РБ Зальцбург.
За інформацією Фабриціо Романо, Крістоф Фройнд — не єдиний кандидат на цю посаду.
Стверджується, що у функціонері особисто зацікавлений Тодд Болі, якому симпатизує система, яку збудували клуби, якими володіє Ред Булл.
Нагадаємо, що раніше Тод Болі прокоментував звільнення головного тренера команди Томаса Тухеля.