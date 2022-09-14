Форвард пропустить декілька поєдинків через травму.
Маркус Рашфорд, Getty Images
14 вересня 2022, 21:55
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд пропустить гру проти Шерифу у Лізі Європи та, можливо, ще кілька поєдинків.
Про це на прес-конференції заявив головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.
"Маркус Рашфорд недоступний, це наслідок гри проти лондонського Арсеналу в АПЛ. У нього м’язова травма.
Я не знаю, скільки наш форвард пропустить ще матчів. Я не думаю, що надто довго, але я не можу сказати, скільки.
Це не дуже погано, і ми очікуємо, що він повернеться досить скоро", — розповів тренер.
Матч між Шерифом та Манчестер Юнайтед відбудеться 15 вересня у Кишиніві. Розпочнеться гра о 19:45 за київським часом.