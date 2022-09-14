Англія

Форвард пропустить декілька поєдинків через травму.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд пропустить гру проти Шерифу у Лізі Європи та, можливо, ще кілька поєдинків.

Про це на прес-конференції заявив головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг.

"Маркус Рашфорд недоступний, це наслідок гри проти лондонського Арсеналу в АПЛ. У нього м’язова травма.

Я не знаю, скільки наш форвард пропустить ще матчів. Я не думаю, що надто довго, але я не можу сказати, скільки.

Це не дуже погано, і ми очікуємо, що він повернеться досить скоро", — розповів тренер.

Матч між Шерифом та Манчестер Юнайтед відбудеться 15 вересня у Кишиніві. Розпочнеться гра о 19:45 за київським часом.