Англія

"Містяни", як і раніше, шукають заміну Олександру Зінченку.

Манчестер Сіті непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але все одно потребує нового лівого захисника.

Як повідомляє видання Calciomercato, вже у зимове трансферне вікно "містяни" спробують підписати захисника Бенфіки Алехандро Грімальддо.

Очікується, що перехід іспанця може коштувати п'ять-сім мільйонів євро. Клуб знає про те, що доведеться конкурувати з Барселоною та Ювентусом.

Зазначимо, що діюча угода Грімальдо з Бенфікою розрахована до 30 червня 2023 року. Цього сезону іспанці провів 10 ігор: на його рахунку один гол і два асисти.

Нагадаємо, що Бенфіка намагається домовитись з гравцем про продовження контракту.