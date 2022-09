Напружений перший тиждень Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, а вболівальники всього за два дні мали нагоду передивитись одразу 16 зустрічей команд із різних країн найвищого ґатунку.

Організатори змагань не забарились також і з головуванням щодо визначення найбільш ефектного взяття воріт із-поміж 48 влучних пострілів, які завдали 32 команди-учасниці.

Джерело: MEGOGO.

При цьому найбільш результативною стала зустріч на Камп Ноу між каталонською Барселоною та чеською Вікторію Пльзень (5:1), а найменш скромними виявились бельгійський Брюгге та леверкузенський Баєр, а також хорватське Динамо Загреб та лондонський Челсі (обидві гри — 1:0).

Найліпших голів у цих зустрічах було марно шукати, бо серед претендентів на почесне звання опинилась четвірка з гравців інших клубів:

– Алехандро Грімальдо (Бенфіка) / проти ізраїльського Маккабі Хайфа (2:0);

– Ферран Торрес (Барселона) / проти чеської Вікторії Пльзень (5:1);

– Лерой Сане (Баварія) / проти міланського Інтера (2:0);

– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / проти туринського Ювентуса (2:1);

