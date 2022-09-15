Англія

Кіпер вирішив піти на пенсію у 39 років.

Колишній воротар Манчестер Юнайтед, Вотфорда та збірної Англії Бен Фостер вирішив завершити кар'єру.

39-річний Фостер провів останній матч за Вотфорд влітку після закінчення терміну його контракту та вильоту клубу в Чемпіоншип.

Кіпер мав можливість залишитись в АПЛ та грати за Ньюкасл, але відмовив через сімейні причини. Після цього "сороки" підписали Лоріса Каріуса.

Фостер також відхилив пропозицію від Атланти Юнайтед з МЛС на початку літа та провів переговори з Ніццою про те, щоб стати дублером Каспера Шмейхеля.

За свою довгу кар'єру зіграв 536 матчів. Він також провів вісім поєдинків за збірну Англії з 2007 по 2014 роки.