Англія

29-річний футболіст зацікавив англійський клуб.

Наступного сезону Манчестер Юнайтед має намір підписати нового голкіпера, повідомляє Jeunesfooteux.

За інформацією джерела, основним варіантом є Ян Облак із Атлетико. В особі словенця "червоні дияволи" бачать заміну для Давида Де Хеа, який не переконав Еріка тен Гага.

Контракт Хмари із Атлетико розрахований до літа 2023 року. Крім того, за Яном слідкує також ПСЖ.

В поточному сезоні Облак зіграв 5 матчів, пропустив 4 голи та двічі зберіг ворота "сухими".