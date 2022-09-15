"Червоні" продовжують працювати над посиленням складу.
Жоао Гомес, фото getty images
15 вересня 2022, 19:59
Ліверпуль непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але, як і раніше, відчуває дефіцит гравців у центрі поля.
Як повідомляє видання Liverpool Echo, мерсисайдці працюють над переходом півзахисника Фламенго Жоао Гомеса.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 10 мільйонів євро. Контракт Жоао Гомеса із Фламенго розрахований до кінця 2025 року.
У сезоні-2021/22 опорний півзахисник відіграв 50 поєдинків, у яких відзначився двома голами та двома асистами.
Нагадаємо, що Ліверпуль на правах орендної угоди терміном на один сезон за 4,5 мільйони євро підписав Артура. У "червоних" є право викупу.