Англія

"Червоні" продовжують працювати над посиленням складу.

Ліверпуль непогано провів минуле літнє трансферне вікно, але, як і раніше, відчуває дефіцит гравців у центрі поля.

Як повідомляє видання Liverpool Echo, мерсисайдці працюють над переходом півзахисника Фламенго Жоао Гомеса.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює 21-річного гравця у 10 мільйонів євро. Контракт Жоао Гомеса із Фламенго розрахований до кінця 2025 року.

У сезоні-2021/22 опорний півзахисник відіграв 50 поєдинків, у яких відзначився двома голами та двома асистами.